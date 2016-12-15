Задержан мужчина, занимавшийся незаконным обменом валюты в ТЦ "Садарак"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Несмотря на неоднократные предупреждения, в органы внутренних дел поступают информации о незаконном обмене валюты некоторыми лицами в различных торговых центрах".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В министерстве отметили, что согласно информации, поступившей от сотрудников Гарадагского РУП, в результате операции, проведенной в торговом центре "Садарак", при попытке продать 5 000 долларов за 9 225 манатов был задержан житель Сабунчинского района Бахтияр Махмудов. У него также обнаружили и изъяли 12 360 долларов США и 49 453 маната.

Во время предварительного допроса стало известно, что задержанный занимается в торговом центре незаконным обменом валюты.

Расследования по факту продолжаются в следственном отделе Гарадагского РУП.

Обращаясь к гражданам, министерство внутренних дел предупреждает, что меры по борьбе с лицами, занимающимися незаконным обменом валюты, будут продолжены и впредь, и требует отказаться от противозаконной деятельности.