Задержан мужчина за контрабанду 93 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Задержан мужчина, доставивший из Ирана в Азербайджан 93 килограмма наркотиков.

Задержан мужчина, доставивший из Ирана в Азербайджан 93 килограмма наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в Сабунчинском районе, был задержан житель Масаллинского района Рафиг Агаев за организацию незаконного оборота наркотиков. В ходе осмотра в его автомобиле было обнаружено 93 килограмма наркотиков, в том числе 74 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 11 килограммов опиума, 8 килограммов метамфетамина и 30 ед. наркотических таблеток.

Наркотические средства были ввезены в страну морским путем в специальных пластиковых бочках.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.