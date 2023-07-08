О нас

Задержан мужчина за контрабанду 93 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Задержан мужчина за контрабанду 93 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан Задержан мужчина, доставивший из Ирана в Азербайджан 93 килограмма наркотиков.
Происшествия
8 июля 2023 г. 13:59
Задержан мужчина за контрабанду 93 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Задержан мужчина, доставивший из Ирана в Азербайджан 93 килограмма наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в Сабунчинском районе, был задержан житель Масаллинского района Рафиг Агаев за организацию незаконного оборота наркотиков. В ходе осмотра в его автомобиле было обнаружено 93 килограмма наркотиков, в том числе 74 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами, 11 килограммов опиума, 8 килограммов метамфетамина и 30 ед. наркотических таблеток.

Наркотические средства были ввезены в страну морским путем в специальных пластиковых бочках.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 93 kiloqram narkotik gətirən daha bir nəfər saxlanılıb

Самое важное

С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Албании один на один
7 июля 2023 г. 11:58
Состоялась церемония официальной встречи президента Албании
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Албании
7 июля 2023 г. 11:44
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
Создана Бакинская инициативная группа против французского колониализма
6 июля 2023 г. 12:38
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi