Задержан мужчина, выдававший поддельные документы гражданам для уклонения от военной службы

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основании информации, поступившей от Государственной службы по мобилизации и призыву, возбуждено уголовное дело по фактам уклонения граждан от призыва на военную службу путем изготов

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре на основании информации, поступившей от Государственной службы по мобилизации и призыву, возбуждено уголовное дело по фактам уклонения граждан от призыва на военную службу путем изготовления фальшивых документов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием были выявлены серьезные подозрения в том, что Сируз Ибадов за определеное вознаграждение изготовлял поддельные справки о приеме граждан в высшие учебные заведения зарубежных стран через созданную в социальной сети страницу под названием Asangroup Xaricdə Təhsil, что позволяло указанным лицам получать отсрочку от призыва на военную службу.

На основании собранных по делу доказательств Сируз Ибадову было предъявлено обвинение по статьям 178.2.2 (повторное мошенничество) и 320.1 (незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей) Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению круга лиц, получивших от Ибадова поддельные документы, а также обвиняемых лиц, участвовавших в преступной деятельности", - отмечается в сообщении.