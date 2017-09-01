Задержан мужчина, укравший в Баку деньги из магазина, ломбарда и автомобилей

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, укравший в Баку деньги из одного магазина, одного ломбарда и двух автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП вокруг подозреваемого в ограблениях Джавида Гаджиева, было установлено о краже им в период с февраля по август текущего года из одного магазина, одного ломбарда и двух автомобилей денег, документов, бытовых предметов, а также похищении принадлежащего гражданину велосипеда.