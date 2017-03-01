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    Задержан мужчина, укравший из дома в Сиязани ювелирные украшения

    В Сиязанском отделении полиции в отношении Васифа Иманлы возбуждено уголовное дело

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сиязанской полиции удалось задержать мужчину, укравшего из дома местной жительницы Тараны Бахрамлы ювелирные украшения на 8 тыс. манатов.

    Как сообщил Report старший следователь Сиязанского отделения полиции Фарид Фарзалиев, задержанным является ныне проживающий в бакинском поселке Кешлы житель Физулинского района 22-летний Васиф Иманлы. 8 февраля в 11:20 он украл из дома Тараны Бахрамлы ювелирные украшения на крупную сумму и скрылся.

    Задержанный в результате оперативно-розыскных мероприятий Васиф Иманлы сказал, что приехал в район для сбора металла и железа. Затем выяснилось, что он ограбил дом.

    В Сиязанском отделении полиции в отношении Васифа Иманлы возбуждено уголовное дело.

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