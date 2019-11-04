Задержан мужчина, угрожавший начальнику пресс-службы Главного управления полиции города Баку

29 сентября этого года СМИ распространили информацию об угрозах в социальной сети Facebook лицом под именем пользователя Evez VAhidoviç в адрес начальника пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), майора полиции Эльшада Гаджиева.

Как сообщает Report, в совместной информации пресс-служб министерства внутренних дел и Генпрокуратуры говорится, что пользователь соцсети на своей странице обещал за убийство Э.Гаджиева вознаграждение в 10 тыс. манатов.

По факту в Прокуратуре г. Баку было возбуждено уголовное дело по ст. 134 (угроза убийством) УК, осуществлены необходимые оперативно-следственные мероприятия, в результате удалось задержать автора статусов с угрозами, жителя Баку Фарида Гулиева 1984 г.р.

При обыске в его доме были обнаружены и изъяты одноствольное охотничье ружье и 4 патрона от пистолета "Макарова".

Во время предварительного допроса Ф.Гулиев признался, что открыл поддельный аккаунт на имя соседа Авеза Мухтарова, который не вернул ему взятый в 2017 году долг в размере 50 манатов, и чтобы отомстить мужчине, делился статусами с угрозами.

Решением Наримановского районного суда в отношении Ф.Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.