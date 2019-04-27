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Задержан мужчина, ударивший жену ножом в Геранбое - ОБНОВЛЕНО

​Задержан мужчина, ударивший жену ножом в Геранбое

Добавлены подробности.

Полиция задержала мужчину, ударившего жену ножом в Геранбое.

Как сообщили западному центру Report в МВД, это 37-летний Эльшан Тагиев.

В связи с фактом ведется расследование. 

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В Геранбойском районе муж ударил свою жену ножом.

Как передает западный центр Report, фамилия пострадавшей – Тагиева (1978 года рождения), проживает она в городе Делимеммедли. Ножевые ранения в грудь женщина получила в ходе ссоры на бытовой почве. Тагиеву доставили в одну из больниц Гянджи, ее состояние после операции оценивается как стабильное.

В связи с фактом ведется расследование. 

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