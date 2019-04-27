Задержан мужчина, ударивший жену ножом в Геранбое - ОБНОВЛЕНО

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Полиция задержала мужчину, ударившего жену ножом в Геранбое.
Как сообщили западному центру Report в МВД, это 37-летний Эльшан Тагиев.
В связи с фактом ведется расследование.
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В Геранбойском районе муж ударил свою жену ножом.
Как передает западный центр Report, фамилия пострадавшей – Тагиева (1978 года рождения), проживает она в городе Делимеммедли. Ножевые ранения в грудь женщина получила в ходе ссоры на бытовой почве. Тагиеву доставили в одну из больниц Гянджи, ее состояние после операции оценивается как стабильное.
В связи с фактом ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости