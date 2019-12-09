Задержан мужчина, ударивший ножом бывшую жену и ее брата

Задержан мужчина, нанесший ножевые ранения в Баку сестре и брату.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В 7-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции поступила информация, что 7 декабря житель Баку Э.Гырхларов пришел в дом бывшей жены А.Гырхларовой в поселке М.Э.Расулзаде и нанес ножевые ранение ей и ее брату.

Сотрудники полиции незамедлительно провели надлежащие мероприятия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) УК АР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку и 7-го отделения полиции, Э.Гырхларов был задержан.

Расследование ведется в Бинагадинском РУП.

Отметим, что ранее сообщалось о сестре и брате, получивших ножевые ранения.

По информации Report, инцидент произошел 7 декабря в Бинагадинском районе столицы по адресу улица Эльдара Бабаева, дом 30.

Около 13: 00 Гырхларов Эльмар Мардан оглу нанес ножевые ранения Гырхларовой Айшан Абиль гызы 1998 г.р. и ее брату Мансимли Илкину Абиль оглу 1994 г.р.

Расследование продолжается.