Задержан мужчина, убивший в Гяндже двух сестер - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных органами прокуратуры и внутренних дел республики на высоком профессиональном уровне, по "горячим следам" было раскрыто убийство, совершенное в Гяндже при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщает Report, об этом отмечается в совместной информации пресс-служб министерства внутренних дел и Генпрокуратуры.

Так, в ночь с 22-го на 23-е февраля обнаружили тела жительниц Гянджи – 57-летней Рены Набиевой и ее 78-летней сестры Захры Абдуллаевой. На телах были обнаружены признаки насилия.

По факту в городской прокуратуре возбудили уголовное дело по ст. 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) УК.

С участием судмедэксперта был произведен осмотр места происшествия и тел, взяты вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

В результате проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры мероприятий был задержан и привлечен к следствию 57-летний житель Бардинского района Санан Мамедов, подозреваемый в совершении данного тяжкого преступления на почве личных отношений.

В настоящее время следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.