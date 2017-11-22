Задержан мужчина, убивший в Гедабеке бывшую жену и сбежавший с места преступления

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, убивший в начале прошлого месяца в Гедабеке бывшую жену и сбежавший с места преступления.

Как передает западное бюро Report, 29-летний Фариз Мухтаров, перерезавший горло Матанат Мухтаровой 1988 г.р. и сбежавший с места преступления, был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Было установлено, что Ф. Мухтаров прячется в Шамкирском районе у своего деда. Он был передан следствию.

Отметим, что мужчина два года назад развелся с убитой им женщиной, от их брака остались двое малолетних детей.