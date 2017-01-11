Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 18-летнего парня в Джалилабаде.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел.
Житель Джалилабада Мурад Мурадов на почве конфликта нанес земляку Эмину Абдуллаеву ножевые ранения.
Помещенный в больницу Э.Абдуллаев скончался.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Джалилабадского района М .Мурадов был задержан.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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