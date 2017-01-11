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    Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 18-летнего парня в Джалилабаде

    По факту ведется расследование

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в  убийстве 18-летнего парня в Джалилабаде.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел.

    Житель Джалилабада Мурад Мурадов на почве конфликта нанес земляку Эмину Абдуллаеву ножевые ранения.

    Помещенный в больницу Э.Абдуллаев скончался.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Джалилабадского района М .Мурадов был задержан.

    По факту ведется расследование. 

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