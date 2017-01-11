Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 18-летнего парня в Джалилабаде

11 января, 2017 12:25

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 18-летнего парня в Джалилабаде. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства внутренних дел. Житель Джалилабада Мурад Мурадов на почве конфликта нанес земляку Эмину Абдуллаеву ножевые ранения. Помещенный в больницу Э.Абдуллаев скончался. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Джалилабадского района М .Мурадов был задержан. По факту ведется расследование.