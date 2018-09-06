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    Задержан мужчина, убивший супругу у здания суда в Гяндже

    По факту по соответствующей статье УК возбуждено уголовное дело

    Гянджа. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже задержан мужчина, убивший супругу. 

    Как сообщает западное бюро Report, задержан Эльвин Арзу оглу Набизаде 1991 г.р., убивший 5 сентября на территории Кяпязского района Гянджи супругу Айтадж Аслан гызы Танрывердиеву 1995 г.р.

    Отметим, что Э.Набизаде у здания суда нанес решившей развестись с ним супруге А.Танрыведиевой многочисленные ножевые ранения в область груди. Хотя близкие доставили ее на автомобиле в первую Гянджинскую городскую больницу имени Аббаса Саххата, спасти А.Танрыведиеву не удалось. 

    По факту по соответствующей статье УК возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются. 

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