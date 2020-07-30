Задержан мужчина, стрелявший по своим соседям в Масаллы

Причиной стала ссора, возникшая между соседями

29 июля в 13:00 поступила информация о том, что жители села Ахмедлы Масаллинского района - Вугар Исмаилов и его отец Валех Исмаилов получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Масаллинского района Азербайджана.

Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, выполнены иные процессуальные действия. В ходе расследования были установлено, что житель села Ахмедлы Хафиз Джафаров, 1966 года рождения, открыл огонь из самодельной винтовки по своим соседям Вугару Исмаилову и Валеху Исмаилову. Причиной стала ссора, возникшая между соседями.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29 и 120.1 УК АР, назначены соответствующие экспертизы.

Хафиз Джафаров задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления.