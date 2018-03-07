Задержан мужчина, совершивший в Баку ряд квартирных краж

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции провели очередное оперативное мероприятие, направленное на раскрытие преступлений, связанных с квартирными кражами и предотвращением незаконного оборота наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП был задержан житель поселка Балаханы Сеймур Зейналов.

При обыске у него обнаружили 16,415 гр героина. Также в сумке С.Зейналова обнаружили 2200 евро, 246 манатов, а также 30 ключей от дверных замков и 7 различных медалей.

При осмотре дома задержанного лица были также обнаружены и изъяты спрятанные им 2 кг 250 гр героина.

В своих показаниях С.Зейналов признался в совершении ряда краж в Сабунчинском и других районах и заявил, что обнаруженные у него деньги и ценные предметы также были украдены.

Материалы, собранные в 12-м отделении полиции по указанным фактам, направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП, расследования продолжаются.