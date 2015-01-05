 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Задержан мужчина, совершивший ограбление в столичном развлекательном центре

    По факту ведется следствие

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В одном из столичных развлекательных центров на улице братьев Мардановых совершено ограбление. У жителя Баку Теймура Мусаева 1996 г.р. украли мобильный телефон и 304 манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), в результате оперативных мероприятий сотрудников городской службы безопасности ГУПГБ и 22 отделения полиции Насиминского РУП грабитель был задержан. Им оказался житель столицы, ранее судимый Эмин Джафаров 1983 г.р.

    По факту ведется следствие. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi