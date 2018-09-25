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    Задержан мужчина, скрывшийся после убийства своей тещи в Саатлы

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, скрывшийся с места преступления в Саатлинском районе.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент произошел вечером 21 сентября.

    На почве семейного конфликта 28-летний Гашимов Хаял убил свою 58-летнюю тещу Алышову Хокуму Миргадир гызы. Ранив ножом свою жену Гашимову Гульбику Нураддин гызы, скрылся с места преступления.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Саатлинского РОП, Х.Гашимов был задержан на территории села Кюрмахмудлу Имишлинского района и передан следствию.

    По факту в Саатлинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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