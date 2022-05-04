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Задержан мужчина, размещавший ложные объявления о вакансиях

Задержан мужчина, размещавший ложные объявления о вакансиях Задержан мужчина, который путем мошенничества на различных сайтах объявлений предлагал несуществующие вакансии гражданам, а взамен вымогал у них крупные суммы денег.
Происшествия
4 мая 2022 г. 10:32
Задержан мужчина, размещавший ложные объявления о вакансиях

Задержан мужчина, который путем мошенничества на различных сайтах объявлений предлагал несуществующие вакансии гражданам, а взамен вымогал у них крупные суммы денег.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий, проведенных на основании многочисленных жалоб, поступивших в МВД от граждан, был задержан Серасет Беширов, подозреваемый в совершении указанных нарушений закона.

В ходе расследования установлено, что С.Беширов от имени государственных органов размещал на сайтах ложные объявления о приеме кандидатов по различным вакансиям.

"Граждане, также ставшие жертвами противоправных действий задержанного, могут сообщить об этом в Министерство внутренних дел, в служебный колл-центр 102 или на официальные страницы Министерства в социальных сетях", - отметили в МВД.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət qurumları adından saxta iş elanları verən şəxs saxlanılıb

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