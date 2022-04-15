О нас
Аудио новости

Задержан мужчина, пытавшийся провести наркотики в Азербайджан

Задержан мужчина, пытавшийся провести наркотики в Азербайджан Задержан мужчина, пытавшийся провести наркотики в Азербайджан.
Происшествия
15 апреля 2022 г. 09:40
Задержан мужчина, пытавшийся провести наркотики в Азербайджан

Задержан мужчина, пытавшийся провести наркотики в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

13 апреля в 21:35 на территории погранзаставы пограничного отряда "Лянкяран" вблизи города Астары пограничники заметили автомобиль марки "Toyota Corolla" (77-FE-378), подъехавший к недостроенному зданию. Из автомобиля вышел мужчина, который вошел в здание и вышел оттуда с пакетом в руке.

В автомобиле, задержанном пограннарядом, находился житель города Агдам Керимов Габиль Табиль оглу 1967 г.р. Внутри пакета были обнаружены 1885 гр наркотических веществ.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana narkotik keçirmək istəyən şəxs saxlanılıb

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi