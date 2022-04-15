Задержан мужчина, пытавшийся провести наркотики в Азербайджан

Задержан мужчина, пытавшийся провести наркотики в Азербайджан.

Задержан мужчина, пытавшийся провести наркотики в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

13 апреля в 21:35 на территории погранзаставы пограничного отряда "Лянкяран" вблизи города Астары пограничники заметили автомобиль марки "Toyota Corolla" (77-FE-378), подъехавший к недостроенному зданию. Из автомобиля вышел мужчина, который вошел в здание и вышел оттуда с пакетом в руке.

В автомобиле, задержанном пограннарядом, находился житель города Агдам Керимов Габиль Табиль оглу 1967 г.р. Внутри пакета были обнаружены 1885 гр наркотических веществ.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.