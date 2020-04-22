В Баку задержан мужчина, пропагандирующий наркотики в соцсетях

В результате очередной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан мужчина, занимающийся незаконным оборотом и торговлей наркотиками.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе операции житель Баку Анар Мамедов был задержан в Низаминском районе столицы. При обыске при нем были обнаружены 0,870 г героина, 1,028 г психотропного вещества метамфетамин. В продолжение оперативных мероприятий по месту жительства А.Мамедова были обнаружены и изъяты 3,873 г героина и 14,345 г метамфетамина.

В ходе расследования было установлено, что задержанный был зарегистрирован в различных социальных сетях под именами Metidenxmya и Zakladka Bakı и на своих страницах пропагандировал незаконный оборот наркотиков.

А.Мамедов занимался онлайн-продажей наркотиков, отдельные лица переводили ему за "товар" деньги на карту. Полицейские также обнаружили в доме задержанного пластиковую карту с денежными переводами. А.Мамедов отметил в показаниях, что обнаруженные при нем и в его доме наркотические средства и психотропные вещества покупал у незнакомого ему и неизвестного следствию гражданина Ирана.

По факту в отношении Мамедова возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, оперативные мероприятия продолжаются.