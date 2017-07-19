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    Задержан мужчина, привезший из Ирана в Азербайджан наркотические вещества с целью реализации - ФОТО

    Во время обыска полиция обнаружила 2 кг 45 гр героина, 505 гр опиума© Foto: Report.az

    Джалилабад. 19 июля. REPOR.AZ/ В ходе полицейской операции задержан торговец наркотиками.

    Как сообщает аранское бюро Report, на основе поступившей оперативной информации был осмотрен дом жителя района Сидги Новрузова.

    Во время обыска полиция в специальном свертке обнаружила и изъяла 2 кг 45 гр героина, 505 гр опиума.

    Было установлено, что Сидги Новрузов приобрел наркотические средства в Иранской исламской республике с целью дальнейшей реализации и ввез в страну.

    По факту в Джалилабадском районом отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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