Задержан мужчина, привезший из Ирана в Азербайджан наркотические вещества с целью реализации - ФОТО

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Джалилабад. 19 июля. REPOR.AZ/ В ходе полицейской операции задержан торговец наркотиками.

Как сообщает аранское бюро Report, на основе поступившей оперативной информации был осмотрен дом жителя района Сидги Новрузова.

Во время обыска полиция в специальном свертке обнаружила и изъяла 2 кг 45 гр героина, 505 гр опиума.

Было установлено, что Сидги Новрузов приобрел наркотические средства в Иранской исламской республике с целью дальнейшей реализации и ввез в страну.

По факту в Джалилабадском районом отделении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.