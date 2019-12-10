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Задержан мужчина, присвоивший 4 квартиры и торговый объект жителя Баку

Задержан мужчина, присвоивший 4 квартиры и объект жителя Баку

Задержан мужчина, совершивший в Баку мошенничество.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. 

Обратившись в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, житель Баку Ф.Исмаилов заявил, что в период с 15 апреля 2017 года по 21 мая этого года столичный житель А.Расулов обманным путем присвоил 4 его квартиры, 165 тыс. манатов и 1 торговый объект. 

Сотрудниками полиции ведется соответствующее расследование.  

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество) УК. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. 

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