Задержан мужчина, присвоивший 4 квартиры и торговый объект жителя Баку

Задержан мужчина, совершивший в Баку мошенничество.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Обратившись в Главное управление по борьбе с организованной преступностью, житель Баку Ф.Исмаилов заявил, что в период с 15 апреля 2017 года по 21 мая этого года столичный житель А.Расулов обманным путем присвоил 4 его квартиры, 165 тыс. манатов и 1 торговый объект.

Сотрудниками полиции ведется соответствующее расследование.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 178 (мошенничество) УК.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.