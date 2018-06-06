Задержан мужчина, превративший свой сад в Гахе в плантацию наркотиков

Гах. 6 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Гахского района был задержан мужчина, занимавшийся незаконным оборотом, продажей и культивацией наркотиков.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

На основе поступившей информации был задержан житель Гахского района Умидвар Юсифов.

Его задержали во время ухода за кустами конопли в принадлежащем ему саду в селе Тасмалы. При осмотре полицейскими участка были обнаружены и изъяты 310 кустов конопли.

В своих показаниях мужчина заявил, что выращивал коноплю в целях продажи.

По факту ведется расследование.