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    Задержан мужчина, превративший свой сад в Гахе в плантацию наркотиков

    Гах. 6 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативных мероприятий сотрудников отделения полиции Гахского района был задержан мужчина, занимавшийся незаконным оборотом, продажей и культивацией наркотиков. 

    Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД. 

    На основе поступившей информации был задержан житель Гахского района Умидвар Юсифов. 

    Его задержали во время ухода за кустами конопли в принадлежащем ему саду в селе Тасмалы. При осмотре полицейскими участка были обнаружены и изъяты 310 кустов конопли. 

    В своих показаниях мужчина заявил, что выращивал коноплю в целях продажи. 

    По факту ведется расследование. 

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