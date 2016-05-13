Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, представлявшийся в Газахе как сотрудник Аппарата Омбудсмена Азербайджана.

Как сообщает Report, приходя в магазины и представляясь сотрудником Аппарата Омбудсмена, 55-летний Шахмеддин Гасанов вымогал деньги.

Последней жертвой Ш.Гасанова стал житель Газахского района Фариз Намазов.

Обратившись в отделение полиции Газахского района, потерпевший заявил, что Ш.Гасанов присвоил продукты на 68 манатов и сумму в размере 200 манатов. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с поселке Пойлу Агстафинского района был задержан Шахмеддин Гасанов, обманывающий людей, представляя фальшивое удостоверение.

В ходе расследования выяснилось, что он находится на регистрации в городе Ширван.