​Задержан мужчина, пытавшийся провезти наркотики из Ирана в Азербайджан во внутренних органах

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, пытавшийся провезти из Ирана в Азербайджан крупную партию наркотиков.

По информации Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Астаринского районного отделения полиции был задержан занимающийся незаконным оборотом наркотических средств 33-летний житель районного села Шахагаджи Рамиль Агаддин оглу Гурбанов.

Как сообщили Report из Астаринского районного отделения полиции, Р.Гурбанов перенес наркотики в Азербайджан во внутренних органах: "На основе оперативной информации, сотрудниками Астаринского районного отделения полиции в качестве подозреваемого был задержан Рамиль Агаддин оглу Гурбанов.

Задержанного доставили в больницу, где из его внутренних органов извлекли 7 свертков с героином общим весом 50 г и представили в виде вещественного доказательства.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина тайно перенес наркотики из Ирана в Азербайджан через таможенный контроль. Р.Гурбанов заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана по имени Гусейн".

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК. Расследование продолжается.