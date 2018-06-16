Задержан мужчина, ограбивший на Абшероне 17 домов

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского РУП вокруг задержанного за кражу Асифа Агаева, было установлено, что за январь-июнь этого года им было ограблено 17 домов на территории района.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, установлено, что в общей сложности А.Агаевым были украдены 1900 манатов, 6500 долларов, 150 евро, золотые и серебряные украшения, 2 аппарата комби, 3 телевизора, наручные часы, постельное белье, предметы быта, одежда, инструменты.