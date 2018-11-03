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    Задержан мужчина, находившийся в розыске за дачу взятки

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны лица, находившиеся в розыске по различным статьям Уголовного кодекса.

    Об этом сообщили в Report пресс-службе МВД Азербайджана.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан Ильгар Мамедов, находящийся в розыске по статьям 177 (кража) и 312 (дача взятки) Уголовного кодекса.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Низаминского районного управления полиции (Гянджа), был задержан Адиль Нуриев, находившийся в розыске по статьям 177 (кража) и 181 (разбой) Уголовного кодекса.

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