Задержан мужчина, кравший госномера с автомобилей в Баку

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в краже государственных номерных знаков автомобилей в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на сайте министерства внутренних дел.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 40-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции, 30 октября был задержан житель столицы Расим Агаев, подозреваемый в краже государственных номерных знаков автомобилей марки Mazda, принадлежащего Сахавату Гаджиеву, и марки Honda, принадлежащего Вафе Гаджиевой. Номерные знаки переданы в отделение полиции.

Расследование продолжается.