 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержан мужчина, кравший госномера с автомобилей в Баку

    Расследование продолжается

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в краже государственных номерных знаков автомобилей в Бинагадинском районе города Баку.

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на сайте министерства внутренних дел.

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 40-го отдела полиции Бинагадинского районного управления полиции, 30 октября был задержан житель столицы Расим Агаев, подозреваемый в краже государственных номерных знаков автомобилей марки Mazda, принадлежащего Сахавату Гаджиеву, и марки Honda, принадлежащего Вафе Гаджиевой. Номерные знаки переданы в отделение полиции.

    Расследование продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi