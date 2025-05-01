Задержан мужчина, бросавшийся под колеса автомобилей на круге "20 Января"

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который бросался под колеса автомобилей на круге "20 Января" в Ясамальском районе Баку, создавая тем самым опасную ситуацию.

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который бросался под колеса автомобилей на круге "20 Января" в Ясамальском районе Баку, создавая тем самым опасную ситуацию.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативных действий сотрудниками районного управления полиции был задержан Гулиев Руслан Эльдар оглу, 1988 года рождения.

Отмечается, что при задержании он находился в состоянии наркотического опьянения. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям за кражу, грабеж и мошенничество.

МВД призывает водителей при подобных инцидентах незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых мужчина намеренно бросается под транспортные средства, следующие по проезжей части на круге "20 Января", а затем вымогает деньги у водителей.