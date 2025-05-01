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Задержан мужчина, бросавшийся под колеса автомобилей на круге "20 Января"

Задержан мужчина, бросавшийся под колеса автомобилей на круге "20 Января" Правоохранительные органы установили личность мужчины, который бросался под колеса автомобилей на круге "20 Января" в Ясамальском районе Баку, создавая тем самым опасную ситуацию.
Происшествия
1 мая 2025 г. 17:08
Задержан мужчина, бросавшийся под колеса автомобилей на круге 20 Января

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который бросался под колеса автомобилей на круге "20 Января" в Ясамальском районе Баку, создавая тем самым опасную ситуацию.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативных действий сотрудниками районного управления полиции был задержан Гулиев Руслан Эльдар оглу, 1988 года рождения.

Отмечается, что при задержании он находился в состоянии наркотического опьянения. Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям за кражу, грабеж и мошенничество.

МВД призывает водителей при подобных инцидентах незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых мужчина намеренно бросается под транспортные средства, следующие по проезжей части на круге "20 Января", а затем вымогает деньги у водителей.

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Версия на азербайджанском языке “20 Yanvar” dairəsində maşınların hərəkət yoluna çıxaraq təhlükə yaradan şəxs müəyyən olunub

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