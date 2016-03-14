​Задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника МЧС

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Закатальского района задержан выдававший себя за сотрудника министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Адыгезалов Тогрул Рза оглу, который, обманув жителей Гаха, Закаталы и Балакян, присвоил крупную сумму денег.

Об этом Report сообщили из отделения полиции Закатальского района.

Согласно информации, в декабре прошлого года в отделение полиции Закатальского района обратилась группа местных жителей с жалобой на Тогрула Адыгезалова.

По их словам, выдававший себя за сотрудника МЧС Тогруз Адыгезалов утверждал, что является "членом комиссии". Он присвоил крупную сумму денег, обещав гражданам заняться строительством и восстановлением домов, пострадавших в результате землетрясения в мае 2012 года.

Т.Адыгезалов родился в 1966 году в Нахчыванской Автономной Республике. До задержания он проживал в Баку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий Т.Адыгезалов был арестован и привлечен к следствию. Выяснилось, что в Гахском районе им было обмануто 22, в Закатальском районе - 17 человек, с каждого из которых он взял в среднем 1500-8000 манатов.

Обращаясь к гражданам, сотрудники правоохранительных органов просят "жертв" мошенника обратиться в отделение полиции Закатальского района.

По факту Следственным отделом отделения полиции Закатальского района ведется следствие по ст. 178.2.2 (неоднократное мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием) и 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) УК.