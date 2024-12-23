Задержан мошенник, публиковавший объявления о фальшивых вакансиях в детских садах

В Азербайджане задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве по интернету. Он размещал фальшивые объявления о вакансиях в детских садах, обманом получая деньги от соискателей.

В Азербайджане задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Он размещал в интернете фальшивые объявления о вакансиях в детских садах, таким образом получая деньги от соискателей.

Как сообщает Report, информацию подтвердил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

Злоумышленник просил осуществлять переводы на банковскую карту для оплаты услуг по трудоустройству и взносов за подтверждение документов.

"Подозреваемый был установлен и задержан полицией. В настоящее время ведется расследование", — уточнил Гаджиев.