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Задержан мошенник, публиковавший объявления о фальшивых вакансиях в детских садах

Задержан мошенник, публиковавший объявления о фальшивых вакансиях в детских садах В Азербайджане задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве по интернету. Он размещал фальшивые объявления о вакансиях в детских садах, обманом получая деньги от соискателей.
Происшествия
23 декабря 2024 г. 12:48
Задержан мошенник, публиковавший объявления о фальшивых вакансиях в детских садах

В Азербайджане задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Он размещал в интернете фальшивые объявления о вакансиях в детских садах, таким образом получая деньги от соискателей.

Как сообщает Report, информацию подтвердил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

Злоумышленник просил осуществлять переводы на банковскую карту для оплаты услуг по трудоустройству и взносов за подтверждение документов.

"Подозреваемый был установлен и задержан полицией. В настоящее время ведется расследование", — уточнил Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Uşaq bağçalarına saxta vakansiyalar elanı verməklə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

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