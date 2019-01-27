Задержан молодой человек, который грабил машины на Абшероне - ФОТО

Абшерон. 27 января. REPORT.AZ/ Задержан молодой человек, который грабил машины в Абшеронском районе.

Как сообщает Сумгайыт-Абшеронское бюро Report, во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Абшеронским РУП, был задержан Эльсевер Мирзаев, который грабил автомобили на территории района.

В ходе следствия стало известно, что по вечером, разбивая боковые стекла автомобилей, Э.Мирзаев крал деньги, мобильные телефоны и другие предметы.

По факту в Абшеронском РУП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее по "горячим следам" был задержан молодой человек, угнавший автомобиль на Абшероне.