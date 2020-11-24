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Задержан коронавирусный больной, незаконно покинувший место проживания 

Задержан коронавирусный больной, незаконно покинувший место проживания  В отношении С. Алиева возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана
Происшествия
24 ноября 2020 г. 12:51
Задержан коронавирусный больной, незаконно покинувший место проживания 

Возбуждено уголовное дело в отношении коронавирусного больного, незаконно покинувшего место жительства.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий, осуществленных сотрудниками 3-го отделения полиции Хазарского РУП, был задержан житель Лерикского района Симран Алиев, фактически проживающий в поселке Бина.

В ходе расследования было установлено, что С.Алиев, у которого был диагностирован коронавирус, незаконно покинул место проживания, где проходил лечение. Нарушитель был препровожден домой. Собранные в отношении него материалы направлены в следственный отдел Хазарского РУП. В отношении С. Алиева возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана.

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