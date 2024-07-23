Задержан киберпреступник, вымогавший деньги у владельцев компаний

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) задержали Шахина Раджаб оглу Раджабова, представлявшегося специалистом по вопросам безопасности интернет-сайтов.

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) задержали Шахина Раджаб оглу Раджабова, представлявшегося специалистом по вопросам безопасности интернет-сайтов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что Шахин Раджабов звонил в различные предприятия и организации, представляясь специалистом по вопросам безопасности интернет-сайтов, заявлял, что серверы, на которых размещены домены компаний, перешли под его контроль, а также отправлял этим предприятиям поддельные счета-фактуры, требуя срочной оплаты, в противном случае угрожая полностью остановить работу их онлайн-сервисов.

По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.