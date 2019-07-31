Задержан иностранец, передавший жителю Баку 8 фальшивых купюр номиналом 500 евро

У жителя Баку изъято 8 фальшивых купюр номиналом 500 евро.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), 29 июля сотрудниками Наримановского районного управления полиции у столичного жителя З.Пашаева было изъято 8 фальшивых купюр номиналом 500 евро каждая.
В результате осуществленных мер был задержан передавший фальшивые деньги З.Пашаеву иностранец.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса.
Səid QəribАвтор новости