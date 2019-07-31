Задержан иностранец, передавший жителю Баку 8 фальшивых купюр номиналом 500 евро

У жителя Баку изъято 8 фальшивых купюр номиналом 500 евро.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), 29 июля сотрудниками Наримановского районного управления полиции у столичного жителя З.Пашаева было изъято 8 фальшивых купюр номиналом 500 евро каждая.

В результате осуществленных мер был задержан передавший фальшивые деньги З.Пашаеву иностранец.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса.