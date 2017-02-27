Находящийся в розыске гражданин России попытался незаконно въехать в Азербайджан

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Дагестане был задержан гражданин Российской Федерации, который намеревался незаконно въехать в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, задержание произошло на автомобильном пункте пропуска "Тагиркент-Казмаляр".

Пограничники выяснили, что он обвиняется в совершении уголовного преступления по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере" на территории Саратовской области и объявлен в федеральный розыск.