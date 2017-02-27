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    Находящийся в розыске гражданин России попытался незаконно въехать в Азербайджан

    Задержанный объявлен в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Дагестане был задержан гражданин Российской Федерации, который намеревался незаконно въехать в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, задержание произошло на автомобильном пункте пропуска "Тагиркент-Казмаляр".

    Пограничники выяснили, что он обвиняется в совершении уголовного преступления по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере" на территории Саратовской области и объявлен в федеральный розыск. 

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