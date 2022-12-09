Задержан гражданин Индии, нарушивший азербайджано-грузинскую границу

Задержан гражданин Индии, нарушивший границу Азербайджана при попытке проникнуть на территорию Грузии.

Задержан гражданин Индии, нарушивший границу Азербайджана при попытке проникнуть на территорию Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

9 декабря около 01:45 в результате мероприятий, проведенных совместно с Государственной миграционной службой, на служебной территории погранзаставы погранотряда "Загатала" пограничных войск ГПС недалеко от села Почтбина Балакенского района был задержан гражданин Индии Поннаганти Айяппа Редди, 1998 г.р., нарушивший государственную границу Азербайджана при попытке перейти на территорию Грузии.

Разбирательство выявило, что задержанный въехал в страну законным путем с намерением в дальнейшем, нарушив госграницу Азербайджана, перейти на территорию Грузии и уже оттуда мигрировать в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.