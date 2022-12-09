О нас

Задержан гражданин Индии, нарушивший азербайджано-грузинскую границу

Задержан гражданин Индии, нарушивший азербайджано-грузинскую границу Задержан гражданин Индии, нарушивший границу Азербайджана при попытке проникнуть на территорию Грузии.
Происшествия
9 декабря 2022 г. 15:29
Задержан гражданин Индии, нарушивший азербайджано-грузинскую границу

Задержан гражданин Индии, нарушивший границу Азербайджана при попытке проникнуть на территорию Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

9 декабря около 01:45 в результате мероприятий, проведенных совместно с Государственной миграционной службой, на служебной территории погранзаставы погранотряда "Загатала" пограничных войск ГПС недалеко от села Почтбина Балакенского района был задержан гражданин Индии Поннаганти Айяппа Редди, 1998 г.р., нарушивший государственную границу Азербайджана при попытке перейти на территорию Грузии.

Разбирательство выявило, что задержанный въехал в страну законным путем с намерением в дальнейшем, нарушив госграницу Азербайджана, перейти на территорию Грузии и уже оттуда мигрировать в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sərhədini pozaraq Gürcüstana getmək istəyən Hindistan vətəndaşı saxlanılıb

Другие новости из категории

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к грузоперевозчикам
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к грузоперевозчикам
9 декабря 2022 г. 16:30
В Баку без вести пропал молодой человек
В Баку без вести пропал молодой человек
9 декабря 2022 г. 10:02
На обстрелявшего автомобиль в Хырдалане заведено уголовное дело
На обстрелявшего автомобиль в Хырдалане заведено уголовное дело
9 декабря 2022 г. 09:34
На Абшероне 21-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом
На Абшероне 21-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом
9 декабря 2022 г. 09:18
В Газахе автомобиль упал в ущелье, есть погибшие
ФотоВ Газахе автомобиль упал в ущелье, есть погибшие
9 декабря 2022 г. 08:36
В Баку 28-летний пешеход получил тяжелые травмы в ДТП
В Баку 28-летний пешеход получил тяжелые травмы в ДТП
9 декабря 2022 г. 08:23
В Худате мать и дочь отравились грибами, одна из них скончалась
В Худате мать и дочь отравились грибами, одна из них скончалась
9 декабря 2022 г. 03:15
В Евлахе 35-летний мужчина получил перелом позвоночника в ДТП
В Евлахе 35-летний мужчина получил перелом позвоночника в ДТП
9 декабря 2022 г. 02:21
В Гёйгёле 28-летний парень умер, отравившись угарным газом
В Гёйгёле 28-летний парень умер, отравившись угарным газом
8 декабря 2022 г. 21:32
Назначен временный председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям
Назначен временный председатель Бакинского суда по тяжким преступлениям
8 декабря 2022 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi