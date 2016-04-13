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    Задержан гражданин Франции, пытавшийся незаконно перейти грузино-азербайджанскую границу

    Азербайджанская сторона проинформировала о данном лице посольство Франции

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В результате мероприятий, проведенных Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана в рамках борьбы с незаконной миграцией, на служебной части пограничной заставы в селе Шихлар Газахского района был задержан гражданин Франции Малавиалле Оливье Алан 1979 года рождения, при попытке перейти границу из Грузии в Азербайджанскую Республику.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

    Согласно информации посольства Франции в Азербайджане, задержанный неоднократно привлекался к ответственности за незаконные действия, насилие, кражу, нанесение ущерба общественному имуществу, нарушение общественного правопорядка в Польше, Сербии, Словакии, Румынии. 

    Задержанный передан Государственной миграционной службе для принятия соответствующих мер.

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