Задержан гражданин Беларуси, сбивший насмерть пешехода в Шабрани

Шабран. 9 августа. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает северное бюро Report, 8 августа местные жители обнаружили на обочине дороги тело неизвестного мужчины.

Тело передали в Сальянский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Стало известно, что это - житель районного села Горган Рауф Эйваз оглу Гаджиев 1989 г.р.

Мужчина скончался на месте ДТП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что автонаезд был совершен гражданином Беларуси Михаилом Николаевичем Кузьминым. Мужчина задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 и 264 УК.