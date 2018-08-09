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    Задержан гражданин Беларуси, сбивший насмерть пешехода в Шабрани

    Шабран. 9 августа. REPORT.AZ/ В Шабранском районе произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает северное бюро Report, 8 августа местные жители обнаружили на обочине дороги тело неизвестного мужчины. 

    Тело передали в Сальянский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. 

    Стало известно, что это - житель районного села Горган Рауф Эйваз оглу Гаджиев 1989 г.р.

    Мужчина скончался на месте ДТП. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что автонаезд был совершен гражданином Беларуси Михаилом Николаевичем Кузьминым. Мужчина задержан. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 и 264 УК. 

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