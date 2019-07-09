 Наверх

Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся провести в Грузию крупную партию золотых изделий

Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся провести в Грузию золото

В Грузии на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" на границе с Азербайджаном пресечена попытка незаконного ввоза в страну золотых изделий. 

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Служба доходов министерства финансов Грузии. 

В управляемом гражданином Турции автобусе в сумке гражданина Азербайджана были обнаружены золотые изделия общим весом 87,92 гр. Стоимость скрытых от таможенного контроля товаров составила около 19 000 лари (свыше 6 500 долларов). 

Собранные по факту материалы представлены в Следственную службу министерства финансов. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!