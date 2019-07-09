Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся провести в Грузию крупную партию золотых изделий

В Грузии на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" на границе с Азербайджаном пресечена попытка незаконного ввоза в страну золотых изделий.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила Служба доходов министерства финансов Грузии.

В управляемом гражданином Турции автобусе в сумке гражданина Азербайджана были обнаружены золотые изделия общим весом 87,92 гр. Стоимость скрытых от таможенного контроля товаров составила около 19 000 лари (свыше 6 500 долларов).

Собранные по факту материалы представлены в Следственную службу министерства финансов.