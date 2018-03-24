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    Задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся пронести 36 кг золота в Грузию

    Также в его машине было обнаружено 4 кг серебряных изделий

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На грузино-турецкой границе на КПП "Сарпи" был задержан гражданин Азербайджана, пытавшийся ввезти на территорию Грузии 36 кг золотых и 4 кг серебряных изделий.

    Как передает Report, об этом сообщила следственная служба Министерства финансов Грузии.

    По данным ведомства, драгоценные изделия мужчина прятал в тайнике, оборудованном в пассажирском автобусе Mercedes.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Гражданину Азербайджана могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

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