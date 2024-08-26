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ГПС: Гражданин Афганистана пытался нарушить госграницу вплавь из Ирана

ГПС: Гражданин Афганистана пытался нарушить госграницу вплавь из Ирана Азербайджанские пограничники задержали гражданина Афганистана при попытке незаконного пересечения госграницы с территории Ирана.
Происшествия
26 августа 2024 г. 18:21
ГПС: Гражданин Афганистана пытался нарушить госграницу вплавь из Ирана

Азербайджанские пограничники задержали гражданина Афганистана при попытке незаконного пересечения госграницы с территории Ирана.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), инцидент произошел 25 августа в 21:00 неподалеку от погранзаставы Астаринском районе.

Пограничники заметили неизвестного мужчину в море, который плыл к берегу. Мужчина был задержан, им оказался гражданин Афганистана Махмуд Хил Билал оглу (1998 г. р.).

Было установлено, что он плыл с территории Ирана, нарушив государственную границу. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana keçməyə cəhd edən Əfqanıstan vətəndaşı saxlanılıb

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