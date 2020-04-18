Задержан глава компании за продажу поддельных разрешений

Сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД Азербайджана продолжают мероприятия по борьбе с нарушениями объявленного в стране особого карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате очередной успешной операции при попытке продажи за 100-200 манатов поддельных разрешений ООО AZİNTELLEKTSERVİS LTD и TQİK-A для предоставления их на установленных в связи с особым карантинным режимом полицейских постах и свободного передвижения, был задержан житель Агджебединского района, ранее неоднократно судимый Октай Гулиев.

Расследование установило, что задержанный глава компании осуществил на основе поддельных документов регистрацию на портале icaze.e-gov.az около 10 гражданам. При обыске в офисе задержанного в Баку были найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств специально подготовленные поддельные справки, пустые бланки, печати и др.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.