Задержан человек, выращивающий наркотики на берегу Куры

Задержан житель Нефтчалинского района, выращивающий наркотики на берегу реки Куры.

Задержан житель Нефтчалинского района, выращивающий наркотики на берегу реки Куры.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В отдел полиции Нефтчалинского района поступила оперативная информация о выращивании наркосодержащих растений на берегу реки Кура в районе села Пирабба. Указанная территория была взята под оперативный контроль, в результате проведенных мероприятий был задержан житель села Наджиб Мамедов, который занимался указанным преступным деянием.

Во время осмотра территории было обнаружено и изъято 68 кустов конопли высотой от 37 до 142 см.

В связи с выявленным фактом возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные и оперативные мероприятия.