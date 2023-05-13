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Задержан человек, выращивающий наркотики на берегу Куры 

Задержан человек, выращивающий наркотики на берегу Куры  Задержан житель Нефтчалинского района, выращивающий наркотики на берегу реки Куры.
Происшествия
13 мая 2023 г. 11:30
Задержан человек, выращивающий наркотики на берегу Куры 

Задержан житель Нефтчалинского района, выращивающий наркотики на берегу реки Куры.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В отдел полиции Нефтчалинского района поступила оперативная информация о выращивании наркосодержащих растений на берегу реки Кура в районе села Пирабба. Указанная территория была взята под оперативный контроль, в результате проведенных мероприятий был задержан житель села Наджиб Мамедов, который занимался указанным преступным деянием.

Во время осмотра территории было обнаружено и изъято 68 кустов конопли высотой от 37 до 142 см.

В связи с выявленным фактом возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные и оперативные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür çayının sahilində narkotik yetişdirən şəxs saxlanılıb

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