Задержан человек, выращивающий наркотики на берегу Куры 

Задержан житель Нефтчалинского района, выращивающий наркотики на берегу реки Куры.
Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
В отдел полиции Нефтчалинского района поступила оперативная информация о выращивании наркосодержащих растений на берегу реки Кура в районе села Пирабба. Указанная территория была взята под оперативный контроль, в результате проведенных мероприятий был задержан житель села Наджиб Мамедов, который занимался указанным преступным деянием.
Во время осмотра территории было обнаружено и изъято 68 кустов конопли высотой от 37 до 142 см.
В связи с выявленным фактом возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные и оперативные мероприятия.