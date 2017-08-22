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    Задержан сообщивший в полицию ложную информацию с целью скрыть совершенное преступление

    Он сообщил об избиении и краже золотых украшений двумя неизвестными

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, сообщивший в полицию ложную информацию, чтобы скрыть совершенное преступление.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

    Так, житель города Баку Байрам Мовлудов позвонил в 5-е отделение Бинагадинского районного управления полиции и сообщил о том, что, находясь в доме по улице С. Бахлулзаде, был избит со стороны двух неизвестных лиц, а также о краже золотых украшений на сумму 20 000 манатов.

    В результате мер, осуществленных сотрудниками 5-го отделения Бинагадинского районного управления полиции, выяснилось, что указанный дом принадлежит родственнику Мовлудова, и в течение 6 месяцев текущего года Байрам из этого дома украл золотые украшения и сбыл их в ювелирном магазине на сумму 31 305 манатов.

    Для того, чтобы скрыть свое преступление, Б. Мовлудов дал ложные показания полиции.

    В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий Б. Мовлудов был задержан.

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