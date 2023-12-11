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Задержан пытавшийся реализовать контрабандную пиротехнику из Грузии

Задержан пытавшийся реализовать контрабандную пиротехнику из Грузии Задержан человек, пытавшийся продать привезенную из Грузии в Азербайджан пиротехнику на сумму более 300 тыс. манатов.
Происшествия
11 декабря 2023 г. 14:52
Задержан пытавшийся реализовать контрабандную пиротехнику из Грузии

Задержан человек, пытавшийся продать привезенную из Грузии в Азербайджан пиротехнику на сумму более 300 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в МВД.

Было отмечено, что сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что на секретном складе в Гяндже была организована оптовая продажа доставленных контрабандой из Грузии пиротехнических средств в больших количествах. В результате проведенных оперативных мероприятий задержан Ильхам Закироглу, организовавший оптовую продажу пиротехники.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstandan 300 min manatlıq pirotexniki vasitəni gətirərək satmağa çalışan şəxs saxlanılıb

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