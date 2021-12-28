Задержан человек, попытавшийся вывезти металлолом из Ходжавенда

Задержан человек, попытавшийся вывезти на автомобиле металлолом из Ходжавендского района Азербайджана.

Задержан человек, попытавшийся вывезти на автомобиле металлолом из Ходжавендского района Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Сообщается, что на контрольно-пропускном посту, находящемся на территории деревни Бёюк Таглар, сотрудники Ходжавендского районного отделения полиции остановили грузовой автомобиль марки Mercedes. В результате проверки стало известно, что у водителя Мезахира Абдуллаева отсутствует соответствующее разрешение на въезд в данный район.

Во время же осмотра транспортного средства обнаружен металлолом весом в две тонны.

По факту в Ходжавендском районном отделении полиции продолжается расследование.