Задержан человек, попытавшийся вывезти металлолом из Ходжавенда

Задержан человек, попытавшийся вывезти на автомобиле металлолом из Ходжавендского района Азербайджана.
Об этом сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.
Сообщается, что на контрольно-пропускном посту, находящемся на территории деревни Бёюк Таглар, сотрудники Ходжавендского районного отделения полиции остановили грузовой автомобиль марки Mercedes. В результате проверки стало известно, что у водителя Мезахира Абдуллаева отсутствует соответствующее разрешение на въезд в данный район.
Во время же осмотра транспортного средства обнаружен металлолом весом в две тонны.
По факту в Ходжавендском районном отделении полиции продолжается расследование.