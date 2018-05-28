Задержан человек, хранивший боеприпасы в Нардаранской крепости

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сотрудниками правоохранительных органов проведена очередная операция по выявлению и изъятию незаконно хранимых боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В 42-ое отделение полиции Сабунчинского РУП поступила информация о сокрытии жителем Ясамальского района, ранее судимым Надиром Гурбановым боеприпасов в Нардаранской крепости.

При обыске с участием понятых в указанном месте был обнаружен пистолет "Maкаров" и 7 патронов к нему. Задержанный сознался в том, что выявленное оружие принадлежит ему.

Материалы, собранные по факту сотрудниками 42-го отделения полиции, переданы следственному отделу Сабунчинского РУП.