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    Задержан человек, хранивший боеприпасы в Нардаранской крепости

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сотрудниками правоохранительных органов проведена очередная операция по выявлению и изъятию незаконно хранимых боеприпасов.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел. 

    В 42-ое отделение полиции Сабунчинского РУП поступила информация о сокрытии жителем Ясамальского района, ранее судимым Надиром Гурбановым боеприпасов в Нардаранской крепости. 

    При обыске с участием понятых в указанном месте был обнаружен пистолет "Maкаров" и 7 патронов к нему. Задержанный сознался в том, что выявленное оружие принадлежит ему. 

    Материалы, собранные по факту сотрудниками 42-го отделения полиции, переданы следственному отделу Сабунчинского РУП.

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