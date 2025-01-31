Суд оштрафовал бывшего первого секретаря посольства Азербайджана в Греции

Бывший первый секретарь посольства Азербайджана в Греции Рахман Шахгусейнли был задержан и по решению Сумгайытского городского суда оштрафован.

Бывший первый секретарь посольства Азербайджана в Греции Рахман Шахгусейнли оштрафован по решению Сумгайытского городского суда.

Как сообщает Report, он подозревается в мелком хулиганстве, невыполнении требований судебного пристава по исполнению решений суда и других органов, а также неподчинении законным требованиям сотрудника полиции.

Шахгусейнли был задержан и привлечен к ответственности сотрудниками 3-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции.

В отношении него были составлены протоколы по трем статьям и направлены на рассмотрение в Сумгайытский городской суд. Полиция ходатайствовала о его аресте сроком на 2 месяца.

Сумгайытский городской суд оправдал Шахгусейнли по делу о мелком хулиганстве, но оштрафовал на 500 манатов за два других деяния. Он был освобожден в зале суда.

Данный факт подтвердила Report адвокат Рахмана Шахгусейнли Кенуль Джафарли.

Отметим, что первый секретарь посольства Азербайджана в Греции Рахман Шахгусейнли был отозван с должности в сентябре 2024 года, его дипломатическая деятельность была прекращена "за действия, несовместимые со статусом сотрудника дипломатической службы".