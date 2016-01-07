Задержан "Барон Шами" - ФОТО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел (МВД) и Масаллинского районного отделения полиции, в качестве подозреваемого был задержан Шамсаддин Керимов по кличке "Барон Шами", проживающий в городе Масаллы и имеющий 6 судимостей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Во время осмотра в колодце во дворе его дома были найдены и изъяты наркотические средства общим весом около 28 кг, в том числе 12 кг 550 г гашишной смолы (каннабиса), 7 кг 110 г опиума, 6 кг 981 г героина и 1 кг 137 г марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.