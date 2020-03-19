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В Германии задержан азербайджанец, продавший украденный из больницы спирт

Задержан азербайджанец, продавший украденный из больницы спирт

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В германском городе Мюнстер задержан гражданин Азербайджана, укравший из городской больницы 100 литров медицинского спирта.

По информации, полученной европейским бюро Report из полицейского управления города Мюнстер, в результате проведенной правоохранительными органами операции был задержан 28-летний гражданин Азербайджана, укравший с февраля текущего года из больницы 100 литров медицинского спирта.

В заявлении Report медиа-координатор городской полиции Ангела Люттманн отметила, что подозреваемый в краже гражданин Азербайджана был задержан при продаже медицинского спирта через интернет. 

"Решением суда в его доме в поселке Хавиксбек произвели обыск. С учетом того, что тара входила в инвентарь больницы, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Однако мужчина по-прежнему отрицает обвинения", - отметила А.Люттманн. 

Следственные мероприятия продолжаются. 

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